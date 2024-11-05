S&P Türkiye’nin kredi notunu yükseltti, görünüm durağan

ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “B--”ye yükselttiğini ve görünümünü durağan olarak tuttuğunu açıkladı.

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının sıkı para politikası, Türk lirasının istikrara kavuşmasına, enflasyonun düşmesine, rezervlerin yeniden inşa edilmesine ve dolarizasyon karşıtı bir politika izlenmesine olanak sağladı,” ifadeleri yer alıyor. Durağan görünüm, hükümetin hâlâ yüksek olan enflasyonu düşürme, çalışanların ücret beklentilerini yönetme ve Türkiye ekonomisini yeniden dengeleme yönündeki iddialı planlarına ilişkin önümüzdeki 12 ay karşılaşılabilecek riskleri yansıtıyor.

S&P, Türk lirasındaki değer kaybının azalması ve enflasyonla mücadele politikalarının tersine dönmesine bağlı olarak ülkenin finansal istikrarı üzerindeki baskıların artması durumunda kredi notunu düşürebileceğini, enflasyon tek haneli rakama indirilirse ülkenin kredi notunu yükseltebileceğini ifade etti.