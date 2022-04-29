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SMS, Jindal Stainless Limited’in Kalinganagar tesisinde yeni yüksek fırın inşa edecek

Cuma, 29 Nisan 2022 11:14:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Hindistan merkezli Jindal Stainless Limited’in Kalinganagar tesisinde yeni bir yüksek fırın inşa edeceğini açıkladı. Yeni yüksek fırının 2023 yılının sonunda devreye alınması bekleniyor.

Yüksek fırın hem mevcut son kullanıcı tesislerine hem de gelecekte inşa edilecek tesislere tedarik etmek üzere yıllık 2 milyon mt pik demir üretim kapasitesine sahip olacak.

Söz konusu fırın Jindal Stainless Limited’in şu anda elektrik ark ocağıyla üretim yaptığı yeni paslanmaz çelik kompleksindeki ilk yüksek fırın olacak.


Etiketler: pik demir hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası üretim 

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