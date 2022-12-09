Hint RINL günlük pik demir üretim rekoru kırdı

Cuma, 09 Aralık 2022 14:30:28 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) 1 ve 2 No’lu yüksek fırınlarında günlük pik demir üretimi 7 Aralık tarihinde 15.700 mt seviyesinde yer alarak rekor kırdı.

Şirket bir önceki günlük üretim rekorunu 20 Şubat tarihinde 15.440 mt ile kırmıştı.

Öte yandan piyasa kaynakları, Kamu Yatırımları ve Kamu Varlığı Yönetimi’nin şirketin Vishakhapatnam’da yer alan 7,3 milyon mt kapasiteli tesisinin özelleştirilmesi için önümüzdeki ay teklif toplamaya başlayabileceğini bildirdi.