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SAIL’in Rourkela tesisi günlük üretim rekorları kırdı

Salı, 17 Kasım 2020 14:48:44 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan devletine bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Rourkela çelik tesisi, 13 Kasım’da 5 No’lu yüksek fırınında 9.505 mt ile günlük pik demir üretim rekoru kırdı.

Bir şirket yetkilisi, tesisin sinterleme biriminin de faaliyete geçtiği günden bu yana 14 Kasım’da 22.167 mt ile günlük üretim rekoru kırdığını söyledi.

Buna benzer şekilde, 12 Kasım’da tesisin 2 No’lu çelikhanesinde de, çelikhane faaliyete başladığı günden beri 12.150 mt ile günlük üretim rekoru kırıldı.


Etiketler: Hindistan  Sail  Hint Yarımadası  pik demir  hammaddeler  üretim  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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