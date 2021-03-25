Hint RINL günlük pik demir üretim rekoru kırdı

Perşembe, 25 Mart 2021 12:26:44 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) işçileri şirketin özelleştirilmesine karşı süresiz olarak greve çıkacaklarını bildirmiş olsa bile, şirketin üç yüksek fırını 23 Mart tarihinde toplam 20.400 mt ile günlük pik demir üretim rekoru kırdı.

Bir önceki günlük sıcak metal üretim rekoru, 20.350 mt ile bu yıl 6 Mart tarihinde kaydedilmişti.

Sendikalar, protestolarının bir parçası olarak RINL işçilerinin 25 Mart tarihinden itibaren süresiz olarak greve çıkacaklarını bildirmişti.