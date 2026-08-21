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Çin'in sıcak rulo sac üretimi 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %4,5 geriledi

Cuma, 21 Ağustos 2026 10:26:52 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Çin'in sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac üretimi sırasıyla yıllık %4,5 düşüşle 126,68 milyon mt ve yıllık %6,1 artışla 29,4 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında ise Çin'in sıcak rulo sac ve soğuk sac üretimi sırasıyla 18,87 milyon mt ve 4,37 milyon mt oldu. Sıcak rulo sac üretimi yıllık %3,2 ve aylık %6,5 geriledi. Soğuk sac üretimi ise yıllık %12,3 artış ve aylık %3,8 düşüş gösterdi.

Temmuz ayında Çin yerel sıcak rulo sac fiyatları genel olarak yatay bir seyir izledi. SteelOrbis verilerine göre sıcak rulo sac fiyatları 17-20 Temmuz tarihlerinde 3.415 RMB/mt (503$/mt) ile ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 31 Temmuz'da 3.370 RMB/mt (497$/mt) ile ayın en düşük seviyesine geriledi.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Çin Gümrük İdaresi verilerine göre yılın ilk yedi ayında Çin'in sac ve levha ihracatı yıllık %9,9 düşüşle 38,26 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Böylece ihracattaki daralma hızı yılın ilk altı ayına kıyasla 1,3 puan yavaşladı.

Temmuz ayında ise Çin'in sac ve levha ihracatı yıllık %1,8 ve aylık bazda %1,15 düşüşle 6,02 milyon mt oldu.

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Levha Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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