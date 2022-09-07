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Slovenyalı SIJ Group bu ay içerisinde ve dördüncü çeyrekte üretimini azaltacak

Çarşamba, 07 Eylül 2022 11:40:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Slovenya’nın en büyük entegre metalürji şirketi SIJ Group, yüksek enerji fiyatları nedeniyle üretim hacmini azaltma kararı aldığını duyurdu. Şirket, üretimini bu ay içerisinde yaklaşık üçte bir oranında azaltacağını ve üretiminde dördüncü çeyrekte yaklaşık %40’lık bir düşüş beklediğini belirtiyor.

Enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösteren SIJ Group, yüksek elektrik ve doğal gaz fiyatlarından olumsuz etkilendiğini ve alıcıların mevcut fiyatları kabul etmeye yönelik yaşadığı belirsizlik sebebiyle fiyatları daha fazla yüksek seviyelerde tutamadığını ifade etti.

Slovenya hükümetinin önümüzdeki aylarda ve gelecek yıl şirketler ile enerji yoğun sektörlere yardımcı olacak somut önlemler alması bekleniyor. Şirket, enerjide taban fiyat limiti getirilmesinin mevcut ve önümüzdeki aylarda ortaya çıkabilecek sıkıntıları tam anlamıyla giderebilecek tek önlem olduğunu düşünüyor.

Öte yandan diğer AB’li üreticilerden bazıları da enerji fiyatlarına bağlı olarak yükselen üretim maliyetleri nedeniyle üretimlerine ara verdiğini veya çalışma saatlerini azalttığını duyurmuştu. Piyasa kaynakları, önümüzdeki aylarda çelik üretiminin daha da düşmesinden endişe duyuyor.


Etiketler: Slovenya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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