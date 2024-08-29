Slovenyalı SIJ’in satış geliri üretimdeki artışa rağmen ilk yarıda düştü

Slovenya merkezli çelik üreticisi Slovenian Steel Group (SIJ), bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı 1,6 milyon € seviyesinde yer alırken satış geliri yıllık %3,2 düşüşle 582,1 milyon € seviyesine geriledi. Öte yandan SIJ’in AVFÖK’ü 42,2 milyon € ve AVFÖK marjı %7,3 seviyelerinde yer almaya başladı.

Yılın ilk yarıda şirket, yıllık %12,2 artışla 256.500 mt çelik üretimi gerçekleştirdi. Ancak üretimdeki artışa rağmen yüksek enerji fiyatları ve alıcıların talepteki düşüş sebebiyle fiyatlar üzerinde baskı kurması sonucu SIJ’in satış geliri düşüş kaydetti.

SIJ Group Başkan Yardımcısı ve CEO’su Igor Malevanov, “Avrupa çelik piyasası durgun ve talep cansız seyrediyor. Yüksek enerji fiyatları, enflasyon, ekonomik belirsizlik ve jeopolitik gerginlikler de bu durumda rol oynuyor. Tüm bu faktörler, çelik kullanan sektörlerin durumunu olumsuz etkiliyor. Söz konusu koşullar altında, Avrupalı rakiplerimiz üretim tesislerini kapatırken SIJ Group olarak, niş çelik piyasalarına odaklanmanın olumlu etkilerini görüyoruz,” şeklinde konuştu.