Sivas Demir Çelik TMSF’ye devredildi

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı karara göre Sivas Demir Çelik Fabrikası (SİDEMİR) tedbiren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilecek.

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, kararını Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30 Kasım 2025 tarihli bilirkişi raporuna dayandırdı. Söz konusu raporda SİDEMİR’in iyi yönetilemediği, şirketin değerinin düştüğü ve daha önce atanan kayyımlık görevinin tedbiren TMSF tarafından yerine getirilmesinin uygun olacağı yönünde görüş bildirildiği ifade edildi. Mahkeme ayrıca şirket üzerindeki rehinlerin karar kesinleşinceye kadar devamına karar verdi ve istinaf yolunu açık bıraktı.

Yıllık 720.000 mt çelik üretim kapasitesine sahip olan ve dört yıldır atıl kalan tesis inşaat demiri ve filmaşin için 100 mm ila 160 mm kare kütük üretimi gerçekleştiriyordu.