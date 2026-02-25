 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Sivas...

Sivas Demir Çelik TMSF’ye devredildi

Çarşamba, 25 Şubat 2026 11:52:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı karara göre Sivas Demir Çelik Fabrikası (SİDEMİR) tedbiren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilecek.

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, kararını Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30 Kasım 2025 tarihli bilirkişi raporuna dayandırdı. Söz konusu raporda SİDEMİR’in iyi yönetilemediği, şirketin değerinin düştüğü ve daha önce atanan kayyımlık görevinin tedbiren TMSF tarafından yerine getirilmesinin uygun olacağı yönünde görüş bildirildiği ifade edildi. Mahkeme ayrıca şirket üzerindeki rehinlerin karar kesinleşinceye kadar devamına karar verdi ve istinaf yolunu açık bıraktı.

Yıllık 720.000 mt çelik üretim kapasitesine sahip olan ve dört yıldır atıl kalan tesis inşaat demiri ve filmaşin için 100 mm ila 160 mm kare kütük üretimi gerçekleştiriyordu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de Çin çıkışlı kütük fiyatları yükseldi ancak inşaat demirindeki zayıflık talebi sınırlıyor

26 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici kur dalgalanmalarını dengelemek için ticari profil fiyatlarını artırdı

26 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları TL bazında yatay seyrediyor

26 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin uzun mamul fiyatları zorlu piyasa koşulları sonucu haftalık 5$/mt geriledi

25 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye ithal hurda piyasasında aşağı yönlü eğilim güçleniyor

25 Şub | Hurda ve Hammadde

Çemtaş'ın net zararı 2025 yılında artarken, satış geliri düştü

24 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’de resmi yerel ticari profil fiyatları dolar bazında düşmeye devam ediyor

24 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları TL’nin değer kaybından dolayı 5$/mt gevşedi

24 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları zayıf talep nedeniyle Marmara ve İzmir’de geriledi, diğer bölgeler yatay

23 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de kutu profil fiyatları yüksek maliyetler ve zayıf satışlara bağlı olarak değişmedi

20 Şub | Boru





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis