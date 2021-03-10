Şili’nin inşaat demiri satışları Ocak ayında %2,6 düştü

Çarşamba, 10 Mart 2021 11:41:47 (GMT+3) | Sao Paulo



Şili İnşaat Mühendisleri Odası CChC’ye göre, bu yılın Ocak ayında Şili’nin inşaat demiri satışları, 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 53.311 mt’a kıyasla %7,8 ve aynı yılın Ocak ayında kaydedilen 50.494 mt’a kıyasla %2,6 düşüşle 49.175 mt seviyesinde kaydedildi.

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