NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Nisan sonunda %1,6 yükseldi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Nisan ayı sonunda (21-30 Nisan), Nisan ortasına (11-20 Nisan) kıyasla 58,7 RMB/mt (8,3$/mt) veya %1,6 artışla 3.679,7 RMB/mt (518$/mt) seviyesinde kaydedildiği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları sırasıyla %1,4, %0,7, %0,6 ve %0,9 artış gösterirken dikişsiz boru fiyatları %0,7 düşüş kaydetti.