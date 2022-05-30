Şili’de yatırımların bu yıl içerisinde azalması bekleniyor

Pazartesi, 30 Mayıs 2022 11:26:23 (GMT+3) | Sao Paulo

Şili Çelik Birliği (ICHA) sponsorluğunda gerçekleştirilen çelik sektörü seminarında, inşaat projelerine yönelik yerel yatırımların bu yılın birinci ve ikinci çeyreği arasındaki dönemde %8 düşüşle 4,77 milyar $ seviyesinde yer almasının öngörüldüğü belirtildi.

Capital Goods Corporation Genel Müdürü Orlando Castillo, inşaat sektörü yatırımlarının bu yıl içerisinde yıllık %4 düşüşle 20,47 milyar $’a gerilemesinin beklendiğini ve söz konusu seviyenin %77’sinin önceden başlamış projelere, kalan %23’ünün ise yılın sonuna kadar başlayacak projelere yapıldığını belirtti.

Castillo ayrıca teknoloji, kamu ve madencilik sektörleri yatırımlarının yıl içerisinde artmasının, konut, enerji ve sanayi sektörleri yatırımlarının ise düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Bununla birlikte yerel ekonomi ve iç siyasi durum beraberinde Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yarattığı belirsizliğe bağlı olarak henüz başlamamış projelerin ertelenebileceği dile getirildi.

2022-2026 yılları arasındaki dönemde kamu ve madencilik sektörleri yatırımlarının toplam yatırımların sırasıyla %39’una ve %28’ine, enerji ve konut sektörleri yatırımlarının ise sırasıyla %12’sine ve %10’una denk gelmesi bekleniyor.