Şili’de aylık ekonomik faaliyet endeksi Ağustos ayında değişmedi

Salı, 04 Ekim 2022 09:44:22 (GMT+3) | Sao Paulo

Şili Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, ülkede aylık ekonomik faaliyet endeksinin (Imacec) bu yılın Ağustos ayında yıllık bazda değişiklik göstermediği belirtildi.

Merkez Bankası, ekonomik göstergelerde kaydedilen artışta hizmet sektörü faaliyetlerdeki artışın etkili olduğunu ancak ticaret ve madencilik sektörlerinin düşüş gösterdiğini ifade etti.

Ülkenin önemli sektörlerinden olan madencilik sektörü dahil olmasaydı ekonomik göstergeler yıllık %1,3 yükselmiş olacaktı. Madencilik faaliyetleri %7,5 ve sanayi faaliyetleri %3,3 düşerken, diğer üretim faaliyetleri %4,5 arttı.

Ticaret sektörü ise çoğunlukla makine ve ekipman satışlarının azalmasına bağlı olarak %10,5 düşüş kaydetti.