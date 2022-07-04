Şili ekonomisinin performansı Mayıs ayında arttı

Pazartesi, 04 Temmuz 2022 10:01:51 (GMT+3) | Sao Paulo

Şili Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, ülkede aylık ekonomik göstergelerin bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %6,4 arttığı belirtildi.

Söz konusu seviye, analistlerin %5-6 seviyesinde yer alan bir önceki tahminin üzerinde yer aldı.

Ekonomik göstergelerde kaydedilen artışta hizmet faaliyetlerinin etkili olduğu ve hizmet faaliyetlerini tüketim mallarının izlediği ifade edildi. Hizmet faaliyetleri endeksi %11,9 artarken, madencilik faaliyetleri %0,1 geriledi.

Öte yandan ekonomi enstitüsü Icare ve Alfonso Ibanez Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma girişimcilerin Şili ekonomisine olan güveninin üst üste beş ay aşağı yönlü hareket etmeye devam ederek son iki yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu.