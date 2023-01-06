Şili ekonomisinin performansı Kasım ayında düştü

Cuma, 06 Ocak 2023 10:10:24 (GMT+3) | Sao Paulo

Şili Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ülkede aylık ekonomik faaliyet endeksinin (Imacec) geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %,0,8 ve yıllık %2,5 düştüğü belirtildi.

Merkez Bankası, mal üretimindeki yıllık %2,4 azalmanın imalat sektörü faaliyetlerinde meydana gelen %6,5 ve madencilik faaliyetlerinde meydana gelen %3,2 düşüşün diğer sektörlerdeki üretimde meydana gelen %0,7 artışla kısmen dengelenmesi sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Ticari faaliyetlerdeki %8,8 düşüşte kısmen küçük ölçekli işletmelerin performansının azalması etkili olurken, büyük perakendecilerin ticari faaliyetleri de iç piyasaya yapılan elektrikli alet ve inşaat malzemeleri satışlarının gerilemesi nedeniyle düştü.

Öte yandan hizmet sektöründeki faaliyetler %0,1 yükseldi. Madencilik faaliyetleri dahil olmasaydı Imacec endeksi yıllık %2,2 düşüş kaydetmiş olacaktı.