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Shougang Hierro Peru ikinci çeyrekte net kâra döndü

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri, 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 205,1 milyon PEN’e (50,45 milyon ...

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