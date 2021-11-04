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Shougang Hierro Peru’nun net kârı ve satış gelirleri üçüncü çeyrekte arttı

Perşembe, 04 Kasım 2021 08:58:27 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru’nun başlıca demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru’nun net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık %183,6 artışla 1,11 milyar PEN (278,2 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %83,9 artarak 2,05 milyar PEN (511,5 milyon $) olurken, brüt kârı yıllık %113,8 artışla 1,46 milyar PEN (366,1 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Shougang Hierro Peru’nun net kârı, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 509,5 milyon PEN’e (127 milyon $) kıyasla 3,40 milyar PEN (848,3 milyon $) oldu.

1$ = 4,01 PEN (3 Kasım)


Etiketler: Peru  Güney Amerika  mali sonuçlar  madencilik  |  benzer haberler »


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