﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Shanxi Hongda Steel ince döküm ve haddeleme hattı için 1,5 milyar RMB yatırım yapacak

Çarşamba, 22 Kasım 2023 11:07:08 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Fujian eyaleti merkezli Xiamen Xindeco Co., Ltd. ve Shanxi eyaleti merkezli Shanxi Hongda Iron & Steel Co., Ltd.’nin ortak iştiraki Xiamen Xinda Hongsteel Supply Chain Management Co., Ltd.’nin 17 Kasım tarihinde açılışı yapıldı.

Shanxi Hongda Steel’in Başkanı Zhang Huimin, Hongda Group’un Çinli başlıca çelik üreticisi Baowu Group ile Çin’de 1 milyon mt kapasiteli ince döküm ve haddeleme hattı kurmak için 1,5 milyar RMB (200 milyon $) ve ikinci haddeleme tesisini yenilemek için 150 milyon RMB (21 milyon $) yatırım yapacağını duyurdu. Şirket birinci kalite katma değerli ürünlerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirmeyi ve orta ile yüksek kaliteli pazarların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Dao Fortune: Çin’in 2024 yılı çelik talebine dair beklentiler iyimser, ihracat gücünü koruyacak

22 Kas | Çelik Haberler

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları vadeli fiyatlardaki artışla daha da yükseldi

22 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’in koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ekim döneminde %57,1 arttı

22 Kas | Çelik Haberler

Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları vadeli fiyatlardaki artış ve yuanın değer kazanmasıyla daha da yükseldi

21 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları düşmeye devam etti

21 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Shougang: Silisli çelik üretimi 2025’e kadar 2,3 milyon mt’a çıkacak

21 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel ticari profil fiyatları hafifçe artmaya devam etti

20 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları artmaya devam etti ama yatay seyre geçiş olabilir

20 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çinli üreticiler yerel kok fiyatlarındaki artışı kabul etti

20 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Ekim döneminde %49,9 arttı

20 Kas | Çelik Haberler