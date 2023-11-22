Shanxi Hongda Steel ince döküm ve haddeleme hattı için 1,5 milyar RMB yatırım yapacak

Çarşamba, 22 Kasım 2023 11:07:08 (GMT+3) | Şanghay

Fujian eyaleti merkezli Xiamen Xindeco Co., Ltd. ve Shanxi eyaleti merkezli Shanxi Hongda Iron & Steel Co., Ltd.’nin ortak iştiraki Xiamen Xinda Hongsteel Supply Chain Management Co., Ltd.’nin 17 Kasım tarihinde açılışı yapıldı.

Shanxi Hongda Steel’in Başkanı Zhang Huimin, Hongda Group’un Çinli başlıca çelik üreticisi Baowu Group ile Çin’de 1 milyon mt kapasiteli ince döküm ve haddeleme hattı kurmak için 1,5 milyar RMB (200 milyon $) ve ikinci haddeleme tesisini yenilemek için 150 milyon RMB (21 milyon $) yatırım yapacağını duyurdu. Şirket birinci kalite katma değerli ürünlerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirmeyi ve orta ile yüksek kaliteli pazarların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.