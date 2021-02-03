Severstal ve Liberty Galati Bulgaristan’a geniş çaplı boru tedariki sağladı

Çarşamba, 03 Şubat 2021 17:33:06 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli başlıca çelik üreticilerinden Severstal, Romanya merkezli Liberty Tubular Products Galati ile yaptığı iş birliği kapsamında, Bulgaristan’a geniş çaplı boru tedariki sağladı. Söz konusu sipariş, Bulgartransgaz şirketinin Novaya Provadia kompresör istasyonu inşası için verilirken, söz konusu inşaatın ana müteahhiti Glavbolgarstroy AD şirketi. Özellikle, Severstal’ın Izhora boru tesisinde DIN30670 ile uyumlu olarak, L450ME kalite, 1.016 mm çapında ve 15,9 mm ile 19,1 mm duvar kalınlığında geniş çaplı boru üretildi. Bununla birlikte, Severstal’ın ortağı Liberty Tubular Products Galati S.A şirketi de 609,6 mm çapında ve 12,7 mm kalınlığında geniş çaplı boru ile 508 mm çapında ve 11,1 mm duvar kalınlığında geniş çaplı borular üretti.

Severstal’ın Enerji Birimi Satış Müdürü Alexander Semenov, “Severstal, Bulgaristan dahil olmak üzere Avrupa pazarına bir süre başarılı bir şekilde geniş çaplı boru tedariki sağladı. Ancak özellikle bu sevkiyat, türünün ilk bileşik teslimatını temsil ediyor. Müşterilerimize geniş çapta yüksek kaliteli ek hizmetler sağlayarak Avrupa pazarındaki konumumuzu daha da güçlendirmek istiyoruz,” şeklinde konuştu.