Severstal koklaşabilir taş kömürü varlıklarını satacak

Cuma, 03 Aralık 2021 10:54:18 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, koklaşabilir taş kömürü varlıkları Vorkutaugol’u satmak için Rusya merkezli Russkaya Energiya ile bağlayıcı bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

15 milyar RUB (203,25 milyon $) değerindeki satışın 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Açıklamaya göre, Vorkutaugol’un satışı, şirketin karbon ayak izini azaltmak için çelik ve demir cevheri varlıklarını geliştirme stratejisini uygulamaya odaklanmasını sağlayacak. Anlaşmanın bir parçası olarak Severstal, önümüzdeki beş yıl için hammadde tedarikini güvence altına aldı. Şirket, Vorkutaugol koklaşabilir taş kömürlerinin başlıca tüketicisi olmaya devam edecek.