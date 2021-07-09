SEAISI: Vietnam ve Singapur birinci çeyrekte ekonomik büyüme kaydetti, diğer ASEAN ekonomileri daraldı

Cuma, 09 Temmuz 2021 12:07:44 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN-6 ülkelerinin 2021 yılı birinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) verilerini paylaştı ve birçok ASEAN ülkesi yeni bir Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya olduğundan Malezya, Tayland, Vietnam ve Singapur’da önlemlerin yeniden alındığını belirtti. Buna karşılık Filipinler ve Endonezya’daki vakalar düşüş gösteriyor.

Buna göre Vietnam, bu yılın ilk çeyreğinde %4,5 GSYİH büyümesi kaydetti ve pandemiyi erken kontrol altına alarak ekonomik büyümeyi sürdürdü. Singapur ekonomisi, söz konusu dönemde, imalat, finans ve sigorta ile toptan ticaret sektörlerindeki genişleme nedeniyle %1,3 büyüdü.

Endonezya’nın GSYİH’sı yılın ilk çeyreğinde %0,7 daralarak, dört çeyrek boyunca ekonomik daralma kaydetmiş oldu. Sanayi, ticaret, inşaat ve madencilik gibi ülkedeki en büyük ekonomik sektörlerin tümünün performansları önceki üç çeyreğe göre daha iyi olsa da daraldı.

Malezya’nın bu yılın ilk çeyreğinde kaydedilen GSYİH’sı, imalat sektöründeki genişleme ve tarım sektöründeki toparlanmanın desteğiyle %0,5 düşerken, Tayland’ın ekonomisi tarım dışındaki sektörlerde kaydedilen daralma nedeniyle %2,6 küçüldü.

Filipinler’in ekonomisi, ilk çeyrekte %4,2 daraldı, art arda beş çeyrek boyunca kaydedilen daralma 1980’lerden bu yana görülen en uzun gerileme oldu. Tüm ekonomik sektörlerdeki daralmanın başlıca nedeni, devam eden uzun süreli karantinalar olarak gösterildi.

ASEAN-6 Hükümet Beklentileri (%) GSYİH büyümesi 2020 2021 Endonezya -2,1 +4,5-5,3 Malezya -5,6 +6-7,5 Filipinler -9,6 +6,5-7,5 Singapur -5,4 +4-6 Tayland -6,1 +1,5-2,5 Vietnam +2,9 +6-6,5

SEAIS’ye göre, hükümetler ekonomilerini toparlanmaya doğru yükseltmeye devam edecek kamu altyapı projelerine milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Bununla birlikte, Corona virüsü salgınının son dalgası ve aşı programının yavaş ilerlemesi çoğu ASEAN-6 ülkesinde toparlanma hızını tehdit ettiğinden riskler ve zorluklar devam ediyor.

SEAISI Genel Sekreteri Yeoh Wee-Jin, “Dış piyasaların da benzer koşullarla karşı karşıya kalmasıyla, küresel toparlanmanın pandemi öncesi seviyelere ulaşması daha uzun zaman alacak. ASEAN-6 ülkeleri, Çin ekonomisinde görülen hızlı toparlanmadan yararlanabilir,” şeklinde yorum yaptı.