SEAISI: Küresel toparlanmaya yönelik riskler devam ediyor, ASEAN-6 ekonomileri çoğunlukla büyüme kaydetti

Perşembe, 28 Temmuz 2022 16:19:13 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) küresel ekonomilerin mevcut durumu hakkında yorum yaptı. SEAISI hükümetlerin durgun ekonomilerini yeniden canlandırmak için çalışmalar yaptığını, ancak küresel toparlanmaya yönelik risklerin, ekonomileri pandemi öncesi seviyelere getirme çabalarından elde edilen kazanımlardan daha büyük olduğunu belirtti.

Talep ve arz ile ilgili olarak SEAISI, küresel toparlanma devam ederken mal ve hizmet talebindeki artışın arzı geride bıraktığını belirtti. Bu da başta enerji ve emtia fiyatları olmak üzere fiyatların yükselmesine neden oldu.

Küresel ekonominin toparlanması arz talep dengesizliğinden kaynaklanan engellerle karşı karşıya kalırken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş durumu daha da kötüleştirdi. Rusya’dan ithal ürünlere yönelik yaptırımlar ve savaşın Ukrayna’daki sektörler üzerindeki etkisi enerji ve yakıt tedarik zincirinin yanı sıra iki ülkeye nadir çelik ürünler ve doğal gaz ile hidrojen gazı konusunda bağımlı olan sektörleri etkiledi.

Küresel ekonomi Çin’in büyük şehirlerde ve limanlarda uyguladığı ve tedarikin aksamasına neden olan karantina önlemlerinden etkilenmeye devam ediyor.

Buna ek olarak birçok ülke enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yükseltiyor. Ancak yükselen faiz oranları işletme maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor, bu da küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatacak.

SEAISI’nin ASEAN-6 ülkelerinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) verileri ve ekonomik büyüme tahminleri aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ülkeler 2021 dördüncü çeyrek GSYİH büyümesi (%) Birinci çeyrek GSYİH büyümesi (%) 2022 büyüme tahmini (%) Endonezya 5 5 4,5-5,3 Malezya 3,6 5 5,3-6,3 Filipinler 7,7 8,3 7-8 Singapur 6,1 3,7 3 -5 Tayland 1,9 2,2 2,5-3,5 Vietnam 5,2 5 6-6,5

ASEAN ekonomileri, kısıtlamalar ile karantina önlemlerinin hafifletilmesi ve emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle, Singapur ve Vietnam hariç olmak üzere çoğunlukla büyüme gösterdi. ASEAN hükümetleri 2022 yılında ekonomilerinde daha fazla büyüme öngörüyor, ancak rakamlar zorlu koşullar ve riskler nedeniyle revize edilebilir.