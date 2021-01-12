Samarco’nun ilk pelet sevkiyatına dair yeni detaylar açıklandı

Salı, 12 Ocak 2021 16:25:47 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı pelet üreticisi Samarco’nun bu hafta 75.000 mt pelet ihraç etmesi bekleniyor. Geçen hafta, basında çıkan haberlerde, Vale ve BHP Billiton’a ait olan şirketin, ilk parti ürünü ihraç edeceği bildirildi.

Basında yer alan bir haberde, ürünün şirketin Ubu limanında bulunduğu ve bu hafta Avrupa’ya gönderilmesinin beklendiği söylendi.

Samarco, Ubu kompleksinde bulunan 4 No’lu peletleme tesisi ve Germano kompleksindeki üç konsantre tesisi de dahil olmak üzere birkaç biriminde üretime yeniden başladı.

Bir başka haberde ise, Samarco’nun yeniden üretime başlamasının şirketin faaliyet gösterdiği şehirlerdeki tedarik zincirini de güçlendirdiğini söyledi.

Metal bileşenler üreten bir şirketin ise Samarco tesisine metal parçalar temin ettiği bildiriliyor. Diğer tedarikçilerin de Samarco’ya ürün ve hizmet sağlaması bekleniyor.