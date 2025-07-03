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Samarco tam kapasitede üretim için gerekli izinleri aldı

Perşembe, 03 Temmuz 2025 10:32:51 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, 2015 yılında Fundao barajının çökmesinin ardından tam kapasitede üretime dönmek için gerekli izinleri elde ettiğini açıkladı.

Vale ve BHP’nin ortak girişimi olan Samarco’nun Minas Gerais eyaletinden aldığı çevre izni şirketin 2028 yılına kadar yıllık 30 milyon mt üretim yapma hedefi için önemli bir eşik olarak görülüyor.

Ön tahminlere göre üreticinin yeniden tam kapasitede üretim yapabilmesi için 2,4 milyar $’lık yatırıma ihtiyacı var. An itibarıyla %60 kapasite kullanım oranıyla çalışan üretici 2025’in ilk çeyreğinde 3,2 milyon mt üretim gerçekleştirdi.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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