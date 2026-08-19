Hint SEPC Limited, SAIL'in IISCO tesisinde pelet tesisi kurmak üzere 90 milyon $'lık sözleşme aldı

Hindistan merkezli mühendislik, tedarik ve inşaat şirketi SEPC Limited tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, Steel Authority of India Limited'ın (SAIL) IISCO Steel Plant (ISP) tesisinde demir cevheri pelet tesisi kurulmasını kapsayan yaklaşık 90 milyon $ değerinde bir niyet mektubu aldı.

ISP'nin kapasite artırım projesinin bir parçası olan sipariş, pelet tesisinin yanı sıra yardımcı tesislerin (BoP), inşaat ve yapısal çalışmaların gerçekleştirilmesini kapsıyor.

SEPC Limited'ın pelet tesisi projesini sözleşmenin imzalanmasından itibaren 32 gün içerisinde tamamlaması öngörülürken, SAIL projenin planlanan takvim içerisinde tamamlanabilmesi için talimat verdi.

SAIL, ISP'de mevcut sahada yıllık 4,6 milyon mt kapasiteli yeni bir çelik tesisi kurulmasını kapsayan kapasite artırım projesine başladı. Projenin tamamlanmasıyla tesisin toplam yıllık kurulu kapasitesi 7,1 milyon mt'a yükselecek.