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Hint SEPC Limited, SAIL'in IISCO tesisinde pelet tesisi kurmak üzere 90 milyon $'lık sözleşme aldı

Çarşamba, 19 Ağustos 2026 09:38:58 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli mühendislik, tedarik ve inşaat şirketi SEPC Limited tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, Steel Authority of India Limited'ın (SAIL) IISCO Steel Plant (ISP) tesisinde demir cevheri pelet tesisi kurulmasını kapsayan yaklaşık 90 milyon $ değerinde bir niyet mektubu aldı.

ISP'nin kapasite artırım projesinin bir parçası olan sipariş, pelet tesisinin yanı sıra yardımcı tesislerin (BoP), inşaat ve yapısal çalışmaların gerçekleştirilmesini kapsıyor.

SEPC Limited'ın pelet tesisi projesini sözleşmenin imzalanmasından itibaren 32 gün içerisinde tamamlaması öngörülürken, SAIL projenin planlanan takvim içerisinde tamamlanabilmesi için talimat verdi.

SAIL, ISP'de mevcut sahada yıllık 4,6 milyon mt kapasiteli yeni bir çelik tesisi kurulmasını kapsayan kapasite artırım projesine başladı. Projenin tamamlanmasıyla tesisin toplam yıllık kurulu kapasitesi 7,1 milyon mt'a yükselecek.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Pelet Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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