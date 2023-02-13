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Salzgitter ve Baffinland düşük karbonlu yeşil çelik üretimi için iş birliği yapacak

Pazartesi, 13 Şubat 2023 11:00:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, Kanadalı madencilik şirketi Baffinland Iron Mines Corporation ile Nunavut madeninden çıkan yüksek kaliteli demir cevherinin SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programı kapsamında düşük karbonlu çelik üretiminde kullanımını araştırmak üzere mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşmaya göre Baffinland ve Salzgitter Flachstahl GmbH, doğrudan indirgeme tesisindeki hidrojen bazlı çelik üretiminde kullanılacak demir cevheri için tedarik stratejilerini değerlendirecek. Ayrıca şirketler ortak değer zincirlerinin Kapsam 3 emisyonlarını optimize etmek için de iş birliği yapacak.

Salzgitter SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programıyla 2033 yılına kadar karbonsuz üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Madencilik Çelik Üretimi Salzgitter 

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