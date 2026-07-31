China Coal Energy'nin kömür satışları 2026'nın ilk yarısında %6,9 geriledi

Çin'in önde gelen kömür üreticilerinden China Coal Energy Co., Ltd, bu yılın Haziran ayında kömür üretiminin yıllık %0,8 düşüşle 10,95 milyon mt, kömür satışlarının ise yine yıllık %0,8 düşüşle 21,47 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Haziran ayında şirketin kendi üretimi olan kömürün satış hacmi ise yıllık %5,3 azalarak 10,92 milyon mt oldu.

2026 yılının Ocak-Haziran döneminde China Coal Energy'nin kömür üretimi yıllık %8,0 düşüşle 61,95 milyon mt'a gerilerken, kömür satışları ise yıllık %6,9 azalarak 119,78 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde şirketin kendi üretimi olan kömürün satış hacmi ise yıllık %8,5 düşüşle 61,42 milyon mt oldu.