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China Coal Energy'nin kömür satışları 2026'nın ilk yarısında %6,9 geriledi

Cuma, 31 Temmuz 2026 09:40:19 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in önde gelen kömür üreticilerinden China Coal Energy Co., Ltd, bu yılın Haziran ayında kömür üretiminin yıllık %0,8 düşüşle 10,95 milyon mt, kömür satışlarının ise yine yıllık %0,8 düşüşle 21,47 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Haziran ayında şirketin kendi üretimi olan kömürün satış hacmi ise yıllık %5,3 azalarak 10,92 milyon mt oldu.

2026 yılının Ocak-Haziran döneminde China Coal Energy'nin kömür üretimi yıllık %8,0 düşüşle 61,95 milyon mt'a gerilerken, kömür satışları ise yıllık %6,9 azalarak 119,78 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde şirketin kendi üretimi olan kömürün satış hacmi ise yıllık %8,5 düşüşle 61,42 milyon mt oldu.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Madencilik Mali Sonuçlar 

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