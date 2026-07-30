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Shanxi Coking Coal'a bağlı üç madende üretim durduruldu

Perşembe, 30 Temmuz 2026 10:26:47 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Shanxi eyaletinde faaliyet gösteren kömür üreticisi Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd. (Shanxi Coking Coal), bağlı ortaklıkları olan Xiqu, Zhenchengdi ve Malan madenlerinin maden işletme ruhsatları ile iş güvenliği üretim ruhsatlarının sürelerinin dolduğunu açıkladı. Xiqu Madeni 23 Temmuz 2026 tarihinde, Zhenchengdi ve Malan madenleri ise 27 Temmuz'da üretimi durdurdu.

Üç madenin toplam onaylı yıllık üretim kapasitesi 8,2 milyon mt olup bu miktar şirketin toplam onaylı üretim kapasitesinin %17,23'ünü oluşturuyor. Şirket, ilgili idari kurumlarla koordinasyon içinde ruhsat işlemlerini en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Xiqu ve Malan madenlerinin maden işletme ruhsatı işlemleri 27 Temmuz itibarıyla tamamlanırken, şirket bu iki maden için iş güvenliği üretim ruhsatı süreçlerini yürütüyor. Zhenchengdi Madeni için ise maden işletme ruhsatı ile iş güvenliği üretim ruhsatı başvuruları eş zamanlı olarak devam ediyor.

Şirket, söz konusu madenlere ilişkin tüm ruhsat işlemlerinin tamamlanmasının ardından üretimin kademeli olarak yeniden başlatılacağını belirtirken, geçici üretim duruşunun üretim hacmi veya faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratmasının beklenmediğini ifade etti.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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