Shanxi Coking Coal'a bağlı üç madende üretim durduruldu

Çin'in Shanxi eyaletinde faaliyet gösteren kömür üreticisi Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd. (Shanxi Coking Coal), bağlı ortaklıkları olan Xiqu, Zhenchengdi ve Malan madenlerinin maden işletme ruhsatları ile iş güvenliği üretim ruhsatlarının sürelerinin dolduğunu açıkladı. Xiqu Madeni 23 Temmuz 2026 tarihinde, Zhenchengdi ve Malan madenleri ise 27 Temmuz'da üretimi durdurdu.

Üç madenin toplam onaylı yıllık üretim kapasitesi 8,2 milyon mt olup bu miktar şirketin toplam onaylı üretim kapasitesinin %17,23'ünü oluşturuyor. Şirket, ilgili idari kurumlarla koordinasyon içinde ruhsat işlemlerini en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Xiqu ve Malan madenlerinin maden işletme ruhsatı işlemleri 27 Temmuz itibarıyla tamamlanırken, şirket bu iki maden için iş güvenliği üretim ruhsatı süreçlerini yürütüyor. Zhenchengdi Madeni için ise maden işletme ruhsatı ile iş güvenliği üretim ruhsatı başvuruları eş zamanlı olarak devam ediyor.

Şirket, söz konusu madenlere ilişkin tüm ruhsat işlemlerinin tamamlanmasının ardından üretimin kademeli olarak yeniden başlatılacağını belirtirken, geçici üretim duruşunun üretim hacmi veya faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratmasının beklenmediğini ifade etti.