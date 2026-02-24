 |  Giriş 
Saarstahl türbin kulesi üretimi için Max Bögl ile uzun vadeli çelik tedarik anlaşmasını yeniledi

Salı, 24 Şubat 2026 14:39:50 (GMT+3)

Alman uzun mamul üreticisi Saarstahl AG, bağlı kuruluşu DWK Drahtwerk Köln GmbH’nin (DWK), enerji ekipmanları imalatçısı Max Bögl Wind AG ile 2015 yılından bu yana devam eden uzun vadeli iş birliği anlaşmasını yenilediğini duyurdu.

Yenilenen anlaşma kapsamında teslimat ve satın alım tonajlarının artırılmasının yanı sıra Avrupa genelinde hızla büyüyen rüzgâr enerjisi yatırımları doğrultusunda iki şirket arasındaki stratejik iş birliğinin daha da güçlendirileceği ifade edildi.

Hibrit rüzgâr türbini kuleleri için ön gerilmeli çelik kritik önem taşıyor

Anlaşma doğrultusunda Max Bögl’ün, DWK’den hibrit rüzgâr türbini kulelerinin üretiminde kullanılan ön gerilmeli çelik tel teminine devam edeceği dile getirildi. Yüksek mukavemetli söz konusu tellerin, beton kule yapılarının hem stabilitesini hem de rüzgâr yükü ve türbin dönüş kuvvetine karşı dayanıklılığını artırdığı vurgulandı.

Yüksek performanslı uzun mamullerin, özellikle türbin kapasitesinin arttığı ve yapısal gereksinimlerin zorlaştığı büyük ölçekli yenilenebilir enerji projeleri açısından kritik bileşenler arasında yer aldığı aktarıldı.


