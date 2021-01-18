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Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Ocak-Kasım döneminde %5,1 arttı

Pazartesi, 18 Ocak 2021 12:23:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli SpetsStal Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım ayları arasında Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı yıllık %5,1 artışla 347.500 mt oldu. Söz konusu dönemde özellikle, Rusya’nın soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ve sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı yıllık bazda sırasıyla %9,8 ve %11,9 artış gösterdi. 2020 yılının ilk on bir ayında, hacim bazında uzun çelik ithalatı yıllık olarak %4,2 arttı. Bunun aksine, elektrik kaynaklı paslanmaz çelik boru ithalatı yıllık %2,5, dikişiz boru ithalatı %33,6 ve tel ithalatı ise %22 düştü.

Değer bazında, 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı yıllık %5,4 düşüşle 824,97 milyon $ olarak hesaplandı. Paslanmaz çelik ithalatı %39,3 ile çoğunlukla Çin’den yapılırken, Çin’i sırasıyla %13,7 ile Hindistan, %8,2 ile Endonezya, %7 ile Tayvan ve %5,8 ile Güney Kore izledi.


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