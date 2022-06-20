Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Mayıs’ta aylık %35 arttı

Pazartesi, 20 Haziran 2022 12:09:43 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli SpetsStal Birliği’nden yapılan açıklamaya göre bu yıl Mayıs ayında Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı aylık %35 artışla 38.100 mt oldu.

Mayıs ayında Rusya’nın soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı aylık %61,1 ve sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı aylık %11,5 artış gösterdi. Söz konusu ayda ülkenin kaynaklı paslanmaz boru ve dikişsiz paslanmaz boru ithalatı sırasıyla aylık %44,8 ve %4,5 artarken, uzun paslanmaz çelik ve paslanmaz tel ithalatı sırasıyla %70,2 ve %54,1 düşüş gösterdi.