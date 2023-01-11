Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Aralık ayında aylık %11,4 arttı

Çarşamba, 11 Ocak 2023 10:48:18 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli SpetsStal Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin paslanmaz çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %11,4 artışla 30.100 mt oldu.

Söz konusu ayda soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı aylık %35,2, paslanmaz uzun çelik ithalatı aylık %17,6, paslanmaz dikişsiz boru ithalatı aylık %17,1 ve paslanmaz tel ithalatı aylık %112,2 arttı. Öte yandan sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı bir önceki aya kıyasla %28,2 ve paslanmaz kaynaklı boru ithalatı %27,2 azaldı.

Aynı ayda toplam sevkiyatın %73,3’ünü oluşturan Çin, Rusya’nın en çok paslanmaz çelik ithal ettiği ülke oldu. Çin’i, %10,5 ile Hindistan, %3,5 ile Endonezya, %3,2 ile Tayvan ve %2,5 ile Türkiye takip etti.