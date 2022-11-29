Rusya’nın çelik üretiminin 2022’de %6-8 düşüş göstermesi bekleniyor

Salı, 29 Kasım 2022 17:39:52 (GMT+3) | İstanbul

Uygulanan uluslararası yaptırımların Rus çelik üreticilerinin 2022 yılı çelik üretimleri üzerinde sınırlı bir etkisi oldu. Bunun başlıca nedeni, ülkenin ihracatının önemli ölçüde düşmesine rağmen üreticilerin yeni yollar bulması ve satış portföylerinin yapısını değiştirmelerinin zaman alması oldu. Ülkede artan talep, yurt dışına gerçekleştirilen satışların azalmasından kaynaklanan tedarik fazlasını telafi etti. Buna ek olarak Rusya’nın çelik ithalatı, Ukrayna’dan yapılan tedarikin durması ve Kazakistan'dan yapılan satışların geçici olarak askıya alınması nedeniyle düştü.

Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na göre, 2022 yılında Rusya’nın çelik üretiminde %6-8 oranında düşüş bekleniyor. Rusya çelik sektörünün özellikle üçüncü çeyrekte artan yerel talep sayesinde yaptırımlardan kaynaklanan baskıya uyum sağlamayı başardığı bildirildi. Rus bir üretici, “Yıl dengesiz geçti, ikinci yarıdan itibaren [yerel] talep arttı ve ithalat azaldı. Tedarik iç piyasaya döndü ve üretim çok fazla düşüş göstermedi,” şeklinde konuştu.

İhracat tarafına bakıldığında, bakanlık 2023 yılında Rusya’nın ihracatının bu yıl kaydedilen seviyelerde kalacağını belirtirken, bu yıl için öngörülen rakamlar henüz açıklanmadı. Genel olarak, bu yıl özellikle nihai mamul segmentinde olmak üzere Rusya’nın ihracatında düşüş kaydedildi Ancak bu düşüş, yaptırımlara bağlı olarak ürüne, sektöre ve üreticiye göre değişiklik gösterdi. Özellikle önde gelen yassı mamul üreticilerinden birinin ihracatı bu yıl yavaşça gerilerken, bir diğerinin yassı mamul ihracatı yaklaşık %30-40 düşüş gösterdi. Bir tüccar, “Ödemeler, sevkiyatlar vb. ile ilgili birçok sıkıntının yanı sıra yeni pazar arayışı da vardı. Rusya çıkışlı ürünlere yönelik talep düşük seyrediyor ve riskler devam ediyor. Lojistik maliyetler arttığından fiyatlar Rusya için kabul edilebilir değil,” dedi. Slab segmentine bakıldığında, bazı piyasa oyuncuları yılın ilk döneminin olumlu geçmesi, ikinci çeyrekte Çin'e yapılan satışların artması, Türkiye ile Güneydoğu Asya’dan gelen talep ve Avrupa’nın 2024 yılı Ekim ayına kadar Rusya’dan slab ithalatına müsaade etmesi sayesinde 2022 yılında Rusya’dan yapılan ihracatın yalnızca yaklaşık %10 düşüş göstermesini bekliyor.