Rio Tinto’nun demir cevheri sevkiyatları 2023 yılında yükseldi

Salı, 16 Ocak 2024 12:05:29 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli Rio Tinto, 2023 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %5 artışla ve yıllık %2 düşüşle 87,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Dördüncü çeyrekte şirketin Pilbara bölgesinden demir cevheri sevkiyatları da bir önceki çeyreğe kıyasla %3 artışla ve yıllık %2 düşüşle 86,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 2023 yılında Rio Tinto’nun Pilbara bölgesinde demir cevheri üretimi yıllık %2 artışla 331,5 milyon mt seviyesine çıkarken sevkiyatları yıllık %3 artışla 331,8 milyon mt seviyesinde yer aldı ve böylelikle 2023 yılı en çok sevkiyat yapılan ikinci yıl olarak kayıtlara geçti.

Şirket, Pilbara’dan demir cevheri sevkiyatlarının 2024 yılında 323-338 milyon mt seviyesinde yer almasını bekliyor. Ayrıca yenileme projeleri devreye alınana kadar daha fazla düşük kalite demir cevheri sevkiyatı yapacağını da belirtiyor.