Rio Tinto, Tom Price demir cevheri madenini geliştirmek için Pilbara’ya yatırım yaptı

Salı, 02 Mart 2021 15:45:51 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, Greater Tom Price demir cevheri operasyonlarını geliştirmek için yerel Batı Avustralya ve Pilbara Aborijin birimlerine 385 milyon $’ın üzerinde yatırım yaptığını açıkladı.

Western Turner Syncline Phase 2 (WTS2) madenine yapılan yatırım, Greater Tom Price üretim merkezindeki mevcut istihdamın sürdürülmesine yardımcı olacak.

WTS2 madeninin genişleme inşası 2020 yılının başında başladı ve bugüne kadar projeye yapılan harcamaların %85’inden fazlası Batı Avustralya ve Pilbara Aborijin birimlerine aktarıldı. Şirket, Pilbara’daki demir cevheri biriminin üretim kapasitesini yeni bir kırma makinesi ve sera gazı salımını %3,5 azaltacak 13 kilometrelik bir konveyörle sürdürebilmek için 2019 yılının Kasım ayında madene 749 milyon $ yatırım yapmıştı.

WTS2 madeninde bulunan yeni yataklardaki ilk üretimin 2021 yılının ikinci yarısında başlaması bekleniyor.