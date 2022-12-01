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Rio Tinto Pilbara’da yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapmayı planlıyor

Perşembe, 01 Aralık 2022 12:17:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, Avustralya’nın batısında bulunan demir cevheri operasyonlarını karbondan arındırma çabalarının bir parçası olarak Pilbara’daki yenilenebilir enerji varlıklarına 600 milyon $ daha yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Söz konusu yatırım Pilbara’da 2026 yılına kadar iki adet 100 MW’lık güneş enerjisi tesisi ile saatte 200 MW’lık şebekeyle bağlantılı bataryanın inşasını finanse edecek.

Buna ek olarak Rio Tinto’nun Pilbara kıyısındaki ilk büyük bağımsız güneş enerjisi santrali için ilk finansman onaylandı. Yaklaşık 225.000 güneş panelinin kurulumunu içerecek olan inşaatın önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor.

Bu yeni projelerin Rio Tinto’nun Pilbara’daki demir cevheri biriminden kaynaklanan Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonunu %10 azaltması bekleniyor. Ayrıca bu projeler şirketin Pilbara’daki mevcut doğal gaz tüketiminin yaklaşık %30’unun yerine geçerek yıllık doğal gaz maliyetlerini mevcut fiyatlarla yaklaşık 55 milyon $ azaltacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Yatırım Rio Tinto 

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