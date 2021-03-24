RINL, NMDC, SAIL ve KIOCL şirketlerinin özelleştirilmek yerine birleştirilerek büyük bir üretici oluşturulması önerildi

Çarşamba, 24 Mart 2021 12:28:04 (GMT+3) | Kalküta

Bazı eski hükümet yetkililerinin Başbakan Narendra Modi’ye gönderdiği mektupta, Hindistan hükümetinin Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) şirketini özelleştirme kararına yönelik tartışmalar ve protestoların, devlete bağlı çelik şirketlerinin birleştirilmesi ve yeni bir çelik devi oluşturulmasıyla çözülebileceği ifadeleri yer aldı.

Söz konusu yetkililer, hükümetin RINL’nin özelleştirilmesi kararını geri çekmesini ve demir cevheri madencisi NMDC Limited, Steel Authority of India Limited (SAIL), pelet üreticisi KIOCL Limited ve özelleştirilme listesinde bulunan çelik üreticisi Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) şirketlerinin birleştirilmesini değerlendirmesini önerdi.

Söz konusu birleşmenin aşamalar halinde uygulanabileceği ifade edildi. Birleşme tamamlandığında ise, demir cevheri madenlerine olan bağlantılarıyla birlikte yıllık yaklaşık 50 milyon mt kapasiteye sahip ve aynı zamanda devlete bağlı olmaya devam eden yerel bir çelik devi oluşabilir.

Detaylıca hazırlanan plana göre, ilk aşamada RINL, demir cevheri üreticisi NMDC Limited ile birleşmeli ve zarar kaydetmesinin başlıca sebebi olan kendine ait madeni bulunmaması sorunu giderilmeli. Birleşme aşamasında, hem RINL hem de NMDC’nin şu an kullanılmayan arazisinin geliştirilmesiyle tahmini 1,25 milyar $ kazanç sağlanabilir. Bu miktar, hükümetin RINL’nin özelleştirilmesinden elde edeceği gelirle hemen hemen aynı.

İkinci aşamadaysa, RINL-NMDC birleşiminden oluşan şirket önce SAIL, daha sonra da pelet üreticisi KIOCL ile birleşebilir. Ortaya çıkacak şirket, hammadde ile nihai mamul bağlantılarından en iyi şekilde faydalanabilir.

Kendine ait geniş bir hammadde kaynağına sahip olacak böylesi büyük bir çelik şirketi, aynı zamanda yılda 250 milyon $ tasarruf ile oldukça yüksek bir verimliliğe sahip olabilir.

Bununla birlikte, RINL işçileri ve sendikaları, hükümetin şirketi özelleştirme kararına karşı çıkmak adına Vishakhapatnam’daki yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli tesiste 25 Mart tarihinden itibaren süresiz olarak greve çıkacaklarına dair bir bildiri yayımladı.