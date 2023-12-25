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Hint RFL ACIL Limited devralımı için mahkemeden onay aldı

Pazartesi, 25 Aralık 2023 10:29:39 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi, yerel mühendislik şirketi Ramakrishna Forgings Limited’in (RFL) otomotiv sektörüne yönelik yüksek hassasiyetli çelik üreten ACIL Limited’i iflastan kurtarma yoluyla devralmasına onay verdi.

RFL Yöneticisi Lalit Khetan, “Söz konusu devralım ürün portföyümüzü genişletmekle birlikte piyasadaki konumumuzu da güçlendirecek. Ayrıca bu sayede küresel piyasalardaki farklı ürün gruplarına yönelik ihtiyaçları karşılayabilecek ve daha etkili ortaklıklar kurabileceğiz,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Devralım 

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