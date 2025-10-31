Qatar Steel ve Katar gümrük idaresi hurda ihracatını düzenleyecek

Qatar Steel, Katar’dan hurda ihracatını kısıtlamak ve düzenlemek amacıyla kontroller ve prosedürler oluşturmak üzere Gümrük İdaresi ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşmanın amacı ve hedefleri

Mutabakat anlaşmasıyla Katar’dan yapılan yasadışı sevkiyatların azaltılması; ulusal kaynakları korumak için devlet kurumları ve sanayi sektörü arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi; ulusal sanayinin desteklenmesi; tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin korunması; hurda ticaretinin düzenlenmesi; ticari işlemlerde şeffaflık gerekliliklerine uyulmasının sağlanması gibi konulara odaklanılacak.

Sonraki adımlar

Her iki taraf da mutabakat anlaşmasında belirtilen kontrol çerçevesinin ortak uygulamasını sürdürecek. Düzenleme mekanizmasının Qatar Steel'in hammadde teminini güçlendirmesinin yanı sıra ülkenin daha geniş endüstriyel ve ekonomik hedeflerine katkıda bulunması bekleniyor.

Qatar Steel’in Katar’daki yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 2,35 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir/sıcak briketlenmiş demir, 2,57 milyon mt kütük ve 1,8 milyon mt inşaat demiri olurken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan tesisi 240.000 mt filmaşin ve 300.000 mt inşaat demiri üretiyor.