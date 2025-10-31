 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Qatar...

Qatar Steel ve Katar gümrük idaresi hurda ihracatını düzenleyecek

Cuma, 31 Ekim 2025 11:24:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Qatar Steel, Katar’dan hurda ihracatını kısıtlamak ve düzenlemek amacıyla kontroller ve prosedürler oluşturmak üzere Gümrük İdaresi ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşmanın amacı ve hedefleri

Mutabakat anlaşmasıyla Katar’dan yapılan yasadışı sevkiyatların azaltılması; ulusal kaynakları korumak için devlet kurumları ve sanayi sektörü arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi; ulusal sanayinin desteklenmesi; tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin korunması; hurda ticaretinin düzenlenmesi; ticari işlemlerde şeffaflık gerekliliklerine uyulmasının sağlanması gibi konulara odaklanılacak.

Sonraki adımlar

Her iki taraf da mutabakat anlaşmasında belirtilen kontrol çerçevesinin ortak uygulamasını sürdürecek. Düzenleme mekanizmasının Qatar Steel'in hammadde teminini güçlendirmesinin yanı sıra ülkenin daha geniş endüstriyel ve ekonomik hedeflerine katkıda bulunması bekleniyor.

Qatar Steel’in Katar’daki yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 2,35 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir/sıcak briketlenmiş demir, 2,57 milyon mt kütük ve 1,8 milyon mt inşaat demiri olurken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan tesisi 240.000 mt filmaşin ve 300.000 mt inşaat demiri üretiyor.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Katar Orta Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

İtalya yerel hurda piyasasında fiyatlar yatay seyrini koruyor

31 Eki | Hurda ve Hammadde

Vietnam’da ithal hurda fiyatları gücünü koruyor

31 Eki | Hurda ve Hammadde

Ekim’deki düşüşlerin ardından ABD hurda piyasasının Kasım ayı görünümü halen yatay

31 Eki | Hurda ve Hammadde

Tayvan ithal hurda piyasası Japon tedarikçilerin yokluğunda yatay seyri korudu

31 Eki | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel yerel hurda alım fiyatlarında artış yapmaya devam ediyor

31 Eki | Hurda ve Hammadde

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 44. Hafta, 2025

30 Eki | Hurda ve Hammadde

Bangladeş ithal hurda piyasası yatay, konteyner bazlı teklifler hafifçe gevşedi

30 Eki | Hurda ve Hammadde

Japonya’nın hurda ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %21,5 yükseldi

30 Eki | Çelik Haberler

Almanya yerel hurda piyasasında Kasım ayına ilişkin ilk beklentiler netleşti

30 Eki | Hurda ve Hammadde

AB çelik tedarik zinciri raporları, hurda kalitesi, ticaret riskleri ve karbonsuzlaşma yol haritasına dikkat çekti

27 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis