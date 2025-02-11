Qatar Steel ve Bahrain Steel 1,27 milyar $’lık hammadde tedarik anlaşması imzaladı

Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Bölgesel Ortaklık Yüksek Komitesi’nin beşinci toplantısında Bahrain Steel ve Qatar Steel’in 1,27 milyar $ değerinde bir hammadde tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu. Beş yıl boyunca 5 milyon mt hammadde temin edilecek anlaşmada bölgedeki çelik sektörünün desteklenmesi ve Bahreyn ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bununla birlikte anlaşmanın aralarında çelik, kimya, plastik, tekstil, gübre, ilaç, tarım, gıda ve imalat gibi birçok sektörde büyümeyi teşvik etmesi bekleniyor.

Toplam 12 milyon mt pelet üretim kapasitesi bulunan Bahrain Steel, 3,5 milyar $’lık yatırımıyla bölge çelik sektöründeki en önemli oyunculardan biri. Bu ortaklıkla birlikte Bahrain Steel’in düzenli ve güçlü bir talep yaratması, Qatar Steel’in ise üretkenliğini artıracak şekilde ihtiyacı olan hammaddeye erişim sağlamasıa bekleniyor.