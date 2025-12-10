Qatar Steel, QPMC ile inşaat ve yıkımlardan elde edilen metallerin geri dönüşümü için anlaşma imzaladı

Qatar Steel, 9 Aralık’ta Qatar Primary Materials Company (QPMC) ile Rawdat Rashed sahasındaki inşaat ve yıkım atıklarından elde edilen malzemelerin geri dönüştürülmesine yönelik bir anlaşma imzaladı. Bu iş birliği, yerel hammadde tedarikini artırmayı, ithal hurdaya bağımlılığı azaltmayı ve Katar’ın uzun vadeli çevresel ve endüstriyel çeşitlendirme hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor. Girişim aynı zamanda Katar Ulusal Vizyonu 2030 kapsamında döngüsel ekonomi uygulamalarının teşvik edilmesine, depolama alanlarına giden atık miktarının azaltılmasına ve atık geri kazanımı ile yerel çelik üretimi arasındaki bağın güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Rawdat Rashed, Katar’ın inşaat ve yıkım atıklarını işleyen ana tesisi konumunda. QPMC tarafından işletilen tesiste beton, agrega ve metaller ayrıştırılarak yeniden kullanıma hazırlanıyor. Yeni anlaşma kapsamında QPMC, sahadan demir ve çelik hurdasını çıkaracak, ayrıştıracak ve işleyip Qatar Steel’e teslim edecek. Qatar Steel ise bu geri kazanılmış malzemeleri ergitip yeniden işleyerek ülkenin altyapı ve inşaat projelerinde kullanılacak nihai çelik ürünlerine dönüştürecek.

Anlaşmanın Katar’da geri dönüştürülmüş girdi kullanımını artırarak ve endüstriyel kaynak verimliliğini iyileştirerek sürdürülebilir çelik üretimini güçlendirme yolunda önemli bir adım niteliğinde olduğu ifade ediliyor.

Industries Qatar bünyesinde faaliyet gösteren Qatar Steel, Mesaieed Sanayi Şehri’nde DRI/HBI, kütük, inşaat demiri ve filmaşin üreten entegre bir çelik kompleksine sahip. Şirketin aynı zamanda Dubai Cebel Ali Serbest Bölgesi’nde bir üretim tesisi bulunuyor. Katar’daki mevcut yıllık kapasite 2,35 milyon mt DRI/HBI, 2,57 milyon mt kütük ve 1,8 milyon mt inşaat demiri seviyesinde bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki tesiste ise 240.000 mt filmaşin ve 300.000 mt inşaat demiri üretiliyor. Qatar Steel’in ayrıca inşaat demiri bükme, kesme ve kaplama tesisleri ve Q-Coat, Foulath Holding ve SOLB Steel’de stratejik yatırımları bulunuyor.