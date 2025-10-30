 |  Giriş 
Primetals Çinli çelik üreticisi için tandem soğuk haddehane kuracak

Perşembe, 30 Ekim 2025 11:21:22 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çin’in Hebei eyaletinde faaliyet gösteren büyük bir çelik üreticisi için silisli çelik üretimine yönelik sürekli tandem soğuk haddehane kuracağını açıkladı. Proje, üreticinin yüksek katma değerli ürün kapasitesini artırmayı ve silisli sac segmentindeki ürün portföyünü desteklemeyi hedefliyor.

Primetals sözleşme kapsamında mekanik ekipman, otomasyon sistemleri ile kurulum ve devreye alma danışmanlığı dahil olmak üzere haddehanenin tüm kurulum aşamalarında yer alacak. Şirket yeni ekipmanı 2027 yılının sonunda devreye almayı bekliyor.

Primetals’ın tedarik edeceği haddehane, şekil kontrolü ve kalınlık homojenliğini sağlayan silindir sistemi, tüm çelik kalitelerinde performansı koruyacak yüksek hassasiyetli kontrol imkanı ve ısı modellemesi ile kenar kontrolü gibi son derece ince ebatlarda çelik üretilmesine olanak tanıyan otomasyon sistemlerinden faydalanacak.

Primetals, Hebei merkezli üretici arasındaki ilk iş birliği kapsamında son yıllarda üreticinin benzer tesislerine iki adet otomasyon kontrol sistemi tedarik etmişti. Primetals’a göre bu sistemlerin yüksek güvenilirlik ve hassas kontrol performansı göstermesi üreticinin şirkete olan güvenini artırarak yeni siparişi almasını sağladı.


