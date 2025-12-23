 |  Giriş 
Masteel’in 6 No’lu galvanizli sac hattında sıcak yükleme testi tamamlandı

Salı, 23 Aralık 2025 10:27:22 (GMT+3)   |   Şanghay

Anhui eyaletinde faaliyet gösteren Çinli çelik üreticisi Ma’anshan Iron and Steel’in (Masteel) 6 No’lu galvanizli sac üretim hattı, 22 Aralık’ta sıcak yükleme testinin başarıyla tamamlanmasıyla faaliyete geçti.

Geçen yıl 31 Mayıs’ta inşasına başlanan projenin tasarlanan üretim kapasitesi 450.000 mt ve yıllık üretim değerinin 2,7 milyar RMB (380 milyon $) seviyesinde olması öngörülüyor.

6 No'lu hatta, ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne yönelik çinko kaplamalı, yüksek ve ultra yüksek mukavemetli çelikler üretilecek. Bu sayede Masteel’in otomotiv sacı üretim kapasitesinin önemli ölçüde artması ve geniş kaplamalı yassı mamul segmentindeki pazar potansiyelinin genişlemesi bekleniyor.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya 

