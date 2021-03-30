﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Primetals, AM/NS Calvert’e kesintisiz slab döküm ünitesi tedarik edecek

Salı, 30 Mart 2021 17:28:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, ABD, Alabama'da bulunan Nippon Steel Corporation ve ArcelorMittal’in ortaklığı AM/NS Calvert’e şirketin yeni çelik eritme tesisi için gaz arındırma tesisi, kesintisiz slab döküm ünitesi ve malzeme elleçleme ekipmanı tedarik edeceğini açıkladı.

Kesintisiz döküm ünitesiyle tesis, mevcut şerit tesisinde hammadde olarak kullanılmak üzere yılda 1,5 milyon mt 235-255 mm kalınlığa, 950-2.050 mm genişliğe ve 4,2-11,75 metre uzunluğa sahip slab üretebilecek. Bu genişleme, AM/NS Calvert’e üretim kalitesi üzerinde tam kontrol ve otomotiv sektörü için geniş bir yelpazede yüksek kaliteli çelik kaliteleri üretme esnekliği sağlayacak. İnşaatın 2023 yılının başında tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, AM/NS Calvert, yılda 5,3 milyon mt karbon çelikten yassı ürün üretme kapasitesine sahip.


Etiketler: Kuzey Amerika  çelik üretimi  slab  yarı ürünler  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

23  Mar

ABD, POSCO’dan ithal filmaşine yönelik antidamping vergisini düşürdü
22  Mar

ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonucunu açıkladı
15  Mar

ABD Ticaret Mahkemesi, thyssenkrupp Materials North America’nın 232. Madde muafiyet sürecine itirazını reddetti
12  Mar

Thyssenkrupp slab yüzey kalitesini iyileştirmek için iki yürüyen tabanlı fırın siparişi verdi
04  Mar

AISI yeni Ticaret Bakanı’ndan 232. Madde önlemlerini devam ettirmesini istedi