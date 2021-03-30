Primetals, AM/NS Calvert’e kesintisiz slab döküm ünitesi tedarik edecek

Salı, 30 Mart 2021 17:28:39 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, ABD, Alabama'da bulunan Nippon Steel Corporation ve ArcelorMittal’in ortaklığı AM/NS Calvert’e şirketin yeni çelik eritme tesisi için gaz arındırma tesisi, kesintisiz slab döküm ünitesi ve malzeme elleçleme ekipmanı tedarik edeceğini açıkladı.

Kesintisiz döküm ünitesiyle tesis, mevcut şerit tesisinde hammadde olarak kullanılmak üzere yılda 1,5 milyon mt 235-255 mm kalınlığa, 950-2.050 mm genişliğe ve 4,2-11,75 metre uzunluğa sahip slab üretebilecek. Bu genişleme, AM/NS Calvert’e üretim kalitesi üzerinde tam kontrol ve otomotiv sektörü için geniş bir yelpazede yüksek kaliteli çelik kaliteleri üretme esnekliği sağlayacak. İnşaatın 2023 yılının başında tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, AM/NS Calvert, yılda 5,3 milyon mt karbon çelikten yassı ürün üretme kapasitesine sahip.