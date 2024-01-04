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POSCO Gwangyang’da taneleri yönlendirilmemiş silisli sac tesisinin inşasını tamamladı

Perşembe, 04 Ocak 2024 13:32:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, Gwangyang kompleksinde yüksek verimli ve çevre dostu Hyper No (taneleri yönlendirilmemiş silisli sac) tesisinin inşasının ilk aşamasını tamamladı. Söz konusu tesis elektrikli araç ve üst segment elektrikli alet piyasalarında artan talebi karşılayacak.

1 trilyon KRW yatırımla 2022 yılının Nisan ayında inşasına başlanan Hyper No tesisinin ilk aşaması tamamlandı. Söz konuus tesis yıllık 150.000 mt 0,15 mm kalınlığa kadar Hyper No sac üretebiliyor. Bu yıl sonunda tamamlanması beklenen ikinci aşama ile birlikte tesisin kapasitesi yıllık 300.000 mt seviyesine çıkacak. POSCO’nun ayrıca Pohang kompleksinde yıllık 100.000 mt kapasiteye sahip bir tesisi daha bulunuyor. Yüksek verimli Hyper No sac, motorlarda enerji kaybını azaltması ve yakıt tüketimine doğrudan etki etmesi bakımından oldukça önem taşıyor.

Şirket aynı zamanda küresel piyasada Hyper No sac talebindeki artışı karşılayabilmek amacıyla Kuzey Amerika’da da bir tesis kurmayı düşünüyor ve küresel üretiminin 2030 yılına kadar 1 milyon mt seviyesine ulaşmasını planlıyor.


Etiketler: Yassı Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi POSCO 

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