POSCO Danieli’den yeni elektromanyetik karıştırıcı sipariş etti

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’dan Gwangyang Works’teki ikinci tesisinin 1 No’lu slab döküm ünitesine kurulmak üzere yeni bir elektromanyetik karıştırıcı siparişi aldığını açıkladı. Danieli’nin MM®-EMS teknolojisini kullanacak olan elektromanyetik karıştırıcı, yüksek kalitede slab üretimi yapmak için kalıp teknolojisinin yerine geçecek.

Karıştırıcının kurulacağı 1 No’lu döküm ünitesinde 800-1600 mm genişliğinde ve 250 mm kalınlığında, çok düşük, düşük, orta ve yüksek karbon kalitelerinde üretim yapan iki bantlı döküm makinesi kullanılıyor. Bahsi geçen döküm ünitesi, POSCO’nun Danieli Rotelec MM®-EMS teknolojisini kullandığı 13. döküm ünitesi olacak.