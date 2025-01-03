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POSCO Danieli’den yeni elektromanyetik karıştırıcı sipariş etti

Cuma, 03 Ocak 2025 15:15:45 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’dan Gwangyang Works’teki ikinci tesisinin 1 No’lu slab döküm ünitesine kurulmak üzere yeni bir elektromanyetik karıştırıcı siparişi aldığını açıkladı. Danieli’nin MM®-EMS teknolojisini kullanacak olan elektromanyetik karıştırıcı, yüksek kalitede slab üretimi yapmak için kalıp teknolojisinin yerine geçecek.

Karıştırıcının kurulacağı 1 No’lu döküm ünitesinde 800-1600 mm genişliğinde ve 250 mm kalınlığında, çok düşük, düşük, orta ve yüksek karbon kalitelerinde üretim yapan iki bantlı döküm makinesi kullanılıyor. Bahsi geçen döküm ünitesi, POSCO’nun Danieli Rotelec MM®-EMS teknolojisini kullandığı 13. döküm ünitesi olacak.


Etiketler: Slab Yarı Mamul G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi POSCO 

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