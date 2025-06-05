Polonyalı Huta Częstochowa üretime yeniden başladığından bu yana 100.000 mt’un üzerinde çelik üretti

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü ihracatçısı Węglokoks’un bağlı kuruluşu Huta Częstochowa, bir yıllık duruşun ardından bu yıl Ocak ayında elektrik ark ocağında yeniden üretime başlanmasından bu yana 100.000 mt’un üzerinde çelik ürettiğini açıkladı.

Şirket, istikrarlı üretimin tesisin hem iç hem de dış pazarlarda etkili bir varlık göstermesini sağladığını belirtti. Satış Birimi Başkan Yardımcısı Piotr Gluźniewicz, “Bu sonuç, en önemli pazar segmentlerinde - ihracatta da - oyuna geri döndüğümüzü gösteriyor. Bugün müşteriler yalnızca kaliteye değil, aynı zamanda dakikliğe de önem veriyor,” şeklinde yorum yaptı. Şirket önümüzdeki aylarda üretiminde artış bekliyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Şubat ayında kalın levha haddehanesinde üretime yeniden başlamıştı.