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Peru’da maden sektörü yatırımları ilk yarıda %10,6 arttı

Salı, 17 Ağustos 2021 09:23:17 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede maden sektörüne yapılan yatırımlar bu yılın ilk yarısında yıllık %10,6 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, yatırımlar, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1,91 milyar $’a kıyasla yıllık %10,6 artarak 2,11 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca, zenginleştirme tesislerine ve madencilik ekipmanlarına yapılan yatırımlar yılın ilk altı ayında sırasıyla yıllık %5,6 ve %34,3 azalırken, araştırmaya ve altyapıya yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %26,5 ve %48,7 artış kaydetti.


Etiketler: Peru  Güney Amerika  yatırım  madencilik  |  benzer haberler »


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