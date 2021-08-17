Peru’da maden sektörü yatırımları ilk yarıda %10,6 arttı

Salı, 17 Ağustos 2021 09:23:17 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede maden sektörüne yapılan yatırımlar bu yılın ilk yarısında yıllık %10,6 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, yatırımlar, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1,91 milyar $’a kıyasla yıllık %10,6 artarak 2,11 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca, zenginleştirme tesislerine ve madencilik ekipmanlarına yapılan yatırımlar yılın ilk altı ayında sırasıyla yıllık %5,6 ve %34,3 azalırken, araştırmaya ve altyapıya yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %26,5 ve %48,7 artış kaydetti.