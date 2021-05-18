Peru’da maden sektörü yatırımları ilk çeyrekte azaldı

Salı, 18 Mayıs 2021 11:44:13 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre, Peru’da maden sektörüne yapılan yatırımlar bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,3 azaldı.

Söz konusu çeyrekte, yatırımlar geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1,05 milyar $’a kıyasla azalarak 943 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte, altyapıya yapılan yatırımlar %6,7 artarken, zenginleştirme tesislerine, madencilik ekipmanlarına ve araştırmaya yapılan yatırımlar sırasıyla yıllık %31,3, %45,3 ve %4,8 düşüş gösterdi.