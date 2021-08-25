Peru madencilik sektöründe yeni yatırımlar planlıyor

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 09:41:18 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Madencilik ve Enerji Bakanı Ivan Merino Aguirre, demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru’nun, yeni demir cevheri limanı dahil olmak üzere sektöre yapacağı yatırımları görüşmek üzere Ica eyaleti valisi Javier Gallegos ile bir araya geldi.

Bakan Aguirre, madencilik sektörü yatırımlarının iyileştirilmesi ve artırılması amacıyla ülkenin başlıca demir cevheri üretim bölgesi olan Ica ile federal hükümet ve eyalet hükümetleri arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini istediğini belirtti. Vali Gallegos ise madencilik faaliyetlerinin artırılması için Ica’da pek çok altyapı projesinin hayata geçirilmesini planladıklarını ifade etti.

Peru’nun başlıca demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru’nun Ica’da yer alan San Juan de Marcona sahasında yeni bir liman inşa etme planları olduğunu söyleyen Gallegos, şirketin, Ica ile Apurimac eyaletlerini birbirine bağlayacak bir demir yolu projesini de değerlendirdiğini ekledi.